A Castel Bolognese il festival del fumetto

Dalle storie disegnate, alla scienza raccontata per immagini, alla musica: il 15 e 16 novembre 2025 Castel Bolognese si riempie di nuvole. di fumetto. Arriva Tra le nuvole, una due giorni dedicata al fumetto come mezzo di comunicazione, arte e narrazione trasversale, capace di coinvolgere bambini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

RACCOLTA ALIMENTARE PER I GATTI DELLE COLONIE DI CASTEL BOLOGNESE ?Sabato 8 Novembre , dalle 9:30 alle 17:30, vi aspettiamo al Conad di via Emilia Levante 245 a Castel Bolognese per una giornata speciale dedicata ai gatti delle col - facebook.com Vai su Facebook

Castel Bolognese: in giro con martello e scalpello, prova a scassinare l’edicola e il chiosco: arrestato dai Carabinieri - X Vai su X

Schiusa: festival diffuso di teatro, musica, danza, laboratori e incontri tra Ravenna, Faenza e Castel Bolognese - Dalle radici di Fèsta e MEME, storici festival disseminati sul territorio ravennate e faentino, nel 2025 prende forma Schiusa, nuova rassegna itinerante a cura di Menoventi e di E Production, che si s ... Lo riporta ravennawebtv.it