A Campo de' Fiori streghe a sostegno di Francesca Albanese Ma è solo un flop colossale

«Siamo tutti Francesca Albanese»: è questo il coro che risuonava ieri pomeriggio a Piazza Campo de' fiori a Roma sotto la statua di Giordano Bruno. C'erano donne vestite da streghe come provocazione verso l'appellativo rivolto alla relatrice speciale Onu dal rappresentante permanente di Israele, Danny Danon, che ha accusato la rapporteur di diffondere «retorica antisemita», definendo lei una «strega fallita» e il suo documento come «un'altra pagina del suo libro degli incantesimi». C'erano persone che leggevano convintamente i suoi “versi”, ovvero parti del suo ultimo report su Gaza. C'era però qualcuno che mancava all'appello, ovvero gli organizzatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Campo de' Fiori “streghe” a sostegno di Francesca Albanese. Ma è solo un flop colossale

