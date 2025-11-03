A Busto Arsizio sferra un colpo magistrale

eurotek laica uyba 1 cbf balducci 3 EUROTEK LAICA UYBA: Seki 1, Parra 4, Eckl 7, Obossa 26, Gennari 7, Van Avermaet 3, Pelloni (L), Battista 14, Diouf, Torcolacci, Metwally. Non entrate: Parlangeli, Schmit, Dozzo Zakirova (L). All.: Barbolini. CBF BALDUCCI MACERATA: Bonelli 1, Kokkonen 22, Mazzon 10, Decortes 19, Kockarevic 3, Clothier 9, Caforio (L), Piomboni 6, Bresciani, Ornoch, Batte. Non entrate: Capodacqua (L), Sismondi, Crawford. All.: Lionetti. Arbitri: Serafin, Goitre. Parziali: 24-26 25-13 22-25 19-25. Note - Spettatori: 1.225, Durata set: 31’, 23’, 32’, 27’; Totale: 113’. MVP: Bonelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Busto Arsizio sferra un colpo magistrale

Altri contenuti sullo stesso argomento

32^ MARATONINA CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO "ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI! Mancano solo 5 giorni alla chiusura delle iscrizioni on line alla Maratonina Città di Busto Arsizio! ? Non perdere l'opportunità di correre con noi e di vivere l' - facebook.com Vai su Facebook

Busto Arsizio, marito fa manovra con l'auto e investe la moglie di 82 anni: la donna è morta sul colpo - Ha detto di non essersi accorto della presenza della moglie: le forze dell'ordine procedono per omicidio stradale colposo ... Da milano.corriere.it

Travolta per errore dall’auto del marito a Busto Arsizio: muore sul colpo - Una donna di 82 anni è morta a Busto Arsizio, comune che si trova in provincia di Varese, in un terribile incidente stradale. fanpage.it scrive