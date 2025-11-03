A Bruzzano i funerali di Luciana Ronchi | commozione e folla in chiesa

Milano, 3 novembre 2025 – È il giorno dell’addio a Luciana Ronchi, la 62enne uccisa a coltellate dall’ex compagno Luigi Morcaldi, 64 anni. I funerali sono in corso nella chiesa di Bruzzano, il quartiere di perifieria milanese dove è andata in scena l’aggressione rivelatasi fatale alla donna, colpita con una serie di fendenti la mattina del 24 ottobre scorso. Le dirette di Quotidiano Nazionale Luciana, ricoverata in ospedale, è morta la sera del giorno stesso in cui è stata presa di mira dall’ex. Morcaldi è stato arrestato dagli agenti del nucleo investigativo della polizia locale, sempre il giorno delle coltellate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Bruzzano i funerali di Luciana Ronchi: commozione e folla in chiesa

