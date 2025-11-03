A Binetto il 3° Concorso Letterario intitolato allo scrittore Tommaso Di Ciaula

Baritoday.it | 3 nov 2025

Per il terzo anno consecutivo, OFFICINA D'ARTE, in collaborazione con il gruppo artistico ANIMA&PIETRA, ha organizzato il 3° Concorso Letterario intitolato allo scrittore TOMMASO DI CIAULA.Le premiazioni dei vincitori si terranno venerdì 7 novembre alle ore 18:00 presso il Centro Polifunzionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

