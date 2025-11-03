A Bagnolo Mella un' università per gli adulti
La libera accademia bagnolese degli apprendimenti continui é l'Università degli adulti che, con approfondimenti settimanali, offre una proposta di formazione e crescita sul piano personale, di arricchimento del patrimonio culturale, ma anche un percorso ricco di stimoli, socializzazione, scambio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
