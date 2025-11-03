A 5 anni dalla morte di Gigi Proietti la figlia ricorda il suo consiglio | Funziona sai?

La figlia di Gigi Proietti, Carlotta, ha condiviso un post su Facebook per rivolgere un pensiero all’attore nel giorno della sua nascita e a cinque anni dalla sua morte. Proietti infatti è nato il 2 novembre, che è anche la data della sua scomparsa. Carlotta Proietti ha accennato ad un consiglio prezioso che suo padre le ha dato in vita, quello di guardare le cose da una giusta distanza per avere uno sguardo d’insieme più obiettivo. “Ecco come continuo a trovarti. Seguo il tuo consiglio, guardo le cose da quella distanza, quella che mi hai spiegato. E funziona, sai? Vedo tutto più chiaramente, certe persone diventano puntini, e il dolore si fa più piccolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - A 5 anni dalla morte di Gigi Proietti, la figlia ricorda il suo consiglio: “Funziona, sai?”

