90 minuti d’intervista in un programma che ne dura 60 Donald Trump | I raid contro gli immigrati? Necessari

Il presidente Donald Trump è tornato nello studio del celeberrimo programma della CBS 60 Minutes domenica sera, esattamente un anno dopo aver citato in giudizio l’emittente per il montaggio di un’intervista a Kamala Harris. Novanta minuti di colloquio con l’anchor Norah O’Donnell hanno generato dichiarazioni che stanno facendo il giro dei social media e alimentando un acceso dibattito sulla politica migratoria dell’amministrazione. Durante l’intervista registrata venerdì a Mar-a-Lago, Trump ha affermato con fermezza che i raid dell’immigrazione condotti finora non sono stati sufficientemente aggressivi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

