90 minuti d’intervista in un programma che ne dura 60 Donald Trump | I raid contro gli immigrati? Necessari
Il presidente Donald Trump è tornato nello studio del celeberrimo programma della CBS 60 Minutes domenica sera, esattamente un anno dopo aver citato in giudizio l’emittente per il montaggio di un’intervista a Kamala Harris. Novanta minuti di colloquio con l’anchor Norah O’Donnell hanno generato dichiarazioni che stanno facendo il giro dei social media e alimentando un acceso dibattito sulla politica migratoria dell’amministrazione. Durante l’intervista registrata venerdì a Mar-a-Lago, Trump ha affermato con fermezza che i raid dell’immigrazione condotti finora non sono stati sufficientemente aggressivi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondisci con queste news
“9 minuti con l’Arcivescovo” | ottobre 2025 Ritorna, oggi, 31 ottobre 2025, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. ?L’Arcivescovo, per inizia - facebook.com Vai su Facebook
La mia intervista di poco fa a Cinque Minuti - X Vai su X