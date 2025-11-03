7 Wonders Dice la recensione del gioco da tavolo

7 Wonders Dice – Proprio quello che state leggendo. Asmodee Italia ha deciso di farsi amare sempre più, localizzando la versione roll&write di uno dei capostipiti fra i boardgames. “7 Wonders” aggiunge un altro capitolo alla sua saga, questa volta si tratta di uno spin-off, sempre per 2-7 persone dai 10 anni in su e sempre ideato da Antoine Bauza (da solo questa volta). Le partite dovrebbero durare all’incirca 25 minuti. 7 Wonders Dice – Contenuto e regole. Guida alla prosperità una delle sette città più grandi dell’Antichità. Costruisci una meraviglia in grado di sfidare il tempo, compi progressi scientifici, sviluppa tratte commerciali e gestisci con prudenza oro e risorse, ma assicurati di tenere d’occhio le città vicine: ignorarle potrebbe costarti caro! Il tema e scopo del gioco restano immutati, mentre la meccanica andrà a variare notevolmente, lasciando intatto il cuore che lo ha reso uno dei giochi di maggior successo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - 7 Wonders Dice, la recensione del gioco da tavolo

