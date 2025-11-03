50 anni di storia sorrisi e shopping | nel milanese un mese speciale di eventi
Ben 50 anni di storia, sorrisi e shopping: arriva nel milanese un mese di eventi per celebrare mezzo secolo di emozioni. Tanti appuntamenti pensati per tutta la famiglia, con spettacoli, musica, comicità e tante sorprese.Centro Commerciale Brianza: 50 anni insiemeIl Centro Commerciale Brianza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Genovese è uno che fino a 38 anni non tocca niente: è uno che ha preso più master che una classe intera del liceo. Uno che lavorava 16 ore al giorno. Poi a un certo punto, in questa storia, c’è una quantità di cattiveria, di scarso rispetto dell’altro, che fuories - facebook.com Vai su Facebook
Mulino Bianco festeggia 50 anni con il “tour” della MulinoSveglia - 4 minuti per la lettura PARMA (ITALPRESS) – Cinquant’anni di storia celebrati con un grande abbraccio di piazza, da nord a sud Italia: un tuffo nei ricordi che hanno unito generazioni di italiani. Si legge su msn.com
Made in Italy, Mulino Bianco celebra 50 anni di storia, al Mimit una mostra speciale - tra prodotti iconici, campagne pubblicitarie che hanno segnato l’immaginario collettivo e scelte pionieristiche di sostenibilità - Lo riporta notizie.tiscali.it
NeroGiardini celebra 50 anni di storia e inaugura la nuova fase di crescita all’estero - NeroGiardini, storico brand italiano leader nella produzione di scarpe, accessori e abbigliamento Made in Italy, celebra i 50 anni della sua storia. Come scrive affaritaliani.it