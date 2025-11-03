5 giochi che i gatti amano

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gioco è fondamentale per il benessere dei gatti: li mantiene attivi sia fisicamente che intellettivamente. Dalla cannetta da pesca ai tunnel passando per le semplici scatole, ci sono tante attività di gioco che stimolano l'istinto di caccia di questi piccoli felini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

