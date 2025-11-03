5 giochi che i gatti amano
Il gioco è fondamentale per il benessere dei gatti: li mantiene attivi sia fisicamente che intellettivamente. Dalla cannetta da pesca ai tunnel passando per le semplici scatole, ci sono tante attività di gioco che stimolano l'istinto di caccia di questi piccoli felini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
