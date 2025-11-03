4 Novembre martedì le cerimonie in Rocca e in centro a Bergamo

Ecodibergamo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PROGRAMMA. Alle 9 il ricordo in Città Alta mentre alle 10 gli interventi delle autorità e gli onori in piazza Vittorio Veneto, in centro città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

4 novembre marted236 le cerimonie in rocca e in centro a bergamo

© Ecodibergamo.it - 4 Novembre, martedì le cerimonie in Rocca e in centro a Bergamo

Approfondisci con queste news

4 novembre marted236 cerimonieViterbo celebra il 4 Novembre: cerimonia in onore dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Martedì avverrà la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica e delle medaglie d’onore ai deportati nei lager nazisti VITERBO – ... Si legge su etrurianews.it

4 novembre marted236 cerimonie4 novembre a Trapani, cerimonia e apertura al pubblico di caserme e Palazzo del Governo - Martedì 4 novembre Trapani celebrerà il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate con una cerimonia pubblica che si terrà alle ore 10. tp24.it scrive

4 Novembre, martedì le cerimonie in Rocca e in centro a Bergamo - Alle 9 il ricordo in Città Alta mentre alle 10 gli interventi delle autorità e gli onori in piazza Vittorio Veneto, in città. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: 4 Novembre Marted236 Cerimonie