4 novembre Giorno dell’Unità Nazionale | a Roma strade chiuse e deviazioni

Roma, 3 novembre 2025 – Domani, a piazza Venezia, si terranno le consuete cerimonie del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. All’evento parteciperanno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche istituzionali. Piano della viabilità a Roma per il 4 novembre. Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, il Comune di Roma ha disposto divieti di sosta e chiusure al traffico nell’area di piazza Venezia e nelle vie limitrofe. Divieti di sosta . Dalla mezzanotte e mezza di lunedì 4 novembre sarà vietata la sosta, anche ai residenti, nelle seguenti strade: piazza Venezia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

