Firenze, 3 novembre 2025 – Occhi al cielo anche in Toscana per ammirare i vari fenomeni astrologici che ci regalerà anche il mese di novembre. A cominciare dal picco delle stelle cadenti Tauridi (radiante dalla costellazione del Toro) che avremo stanotte. Poi c’è la congiunzione Luna-Saturno che sarà visibile fin dal tramonto e il 6 novembre l’appuntamento è con una congiunzione tra Luna al primo quarto e Pleiadi. Il 9 novembre invece per tutta la sera sarà visibile la congiunzione Luna-Giove, mentre il 29 novembre sarà la volta di una seconda congiunzione tra Luna e Saturno. Poi, il 5 novembre, sarà la volta della Luna Piena di Novembre, detta Luna Piena del Castoro, che sarà anche la Luna “più grande” dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 3 novembre, occhi al cielo tra cometa, superluna e stelle