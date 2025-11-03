3 novembre | la Madonna del Paradiso muove gli occhi davanti a numerosi testimoni

Il miracoloso movimento oculare della Madonna del Paradiso di Mazara del Vallo si ripeté numerose volte. Non solo: ebbe luogo in diversi luoghi e per lungo tempo davanti a molti testimoni. È fin dall’inizio del Settecento che a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, si onora Maria Santissima del Paradiso. Il culto alla Madonna. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 3 novembre: la Madonna del Paradiso muove gli occhi davanti a numerosi testimoni

