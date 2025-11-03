18enne scompare la sera di Halloween L’appello disperato del padre

Un appello e condivisioni sui social accompagnano la scomparsa di Alessia Gianatti, 18 anni, residente a Capiago Intimiano ( Como ). La giovane è stata vista l’ultima volta la sera di Halloween, intorno alle 19, all’esterno del Play Club in viale Monte Grappa a Milano. Da allora il telefono tace e gli amici moltiplicano gli appelli, mentre la famiglia chiede aiuto a chiunque possa averla incrociata nelle ore successive. Il padre ha denunciato l’assenza di notizie dalla mattina del 1 novembre e ha rilanciato l’appello su Facebook. La ragazza è alta circa 1,70, ha i capelli “colorati di rosaarancio” e un tatuaggio dei Pokemon sul retro della caviglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it