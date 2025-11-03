T ra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno, c’è un momento, spesso seppur non tutti gli anni, in cui il tempo sembra dimenticare il calendario. Mentre le foglie sono già a terra e i tramonti si accorciano, l’aria invece di pungere, accarezza ancora. Si tratta della cosiddetta “estate di san Martino” ed è esattamente ciò che l’Italia sta vivendo: una sorta di sospensione meteorologica, nel cuore della stagione fredda. Greenpeace presenta il conto della crisi climatica con un enorme scontrino X Leggi anche › Estate di San Martino, cosa dice la leggenda Estate di San Martino: tra leggenda, clima e cultura contadina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 18 gradi in autunno, il meteo smentisce il calendario. Ma è solo una tregua o qualcos'altro?