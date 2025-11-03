13enne morta l' ex condannato a 17 anni

18.30 Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024 dopo essere precipitata da un balcone a settimo piano dell'edificio in cui viveva. Con lui aveva avuto una storia. Il processo si è svolto con la formula del rito abbreviato.Il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi, mentre la difesa l'assoluzione.La madre di Aurora: "Giustizia è stata fatta". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it