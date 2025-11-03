10 eventi più 1 imperdibili a Bologna nella settimana dal 3 al 9 novembre

Ilrestodelcarlino.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica, teatro e arte: tanti appuntamenti in programma sotto le Due Torri. Da Marco Masini a Simone Cristicchi fino alla potenza jazz di Dee Dee Bridgewater: ecco una guida per scegliere cosa fare in città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

10 eventi pi249 1 imperdibili a bologna nella settimana dal 3 al 9 novembre

© Ilrestodelcarlino.it - 10 eventi più 1 imperdibili a Bologna nella settimana dal 3 al 9 novembre

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 10 Eventi Pi249 1