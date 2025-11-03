?? Ascolti TV di Domenica 2 Novembre 2025 | chi vince la serata?

La fiction di Rai 1 con Claudio Gioè vs la serie turca di Canale 5.? Prime Time: La Vittoria Siciliana di Màkari 4 La prima serata di domenica 2 novembre 2025 ha visto la vittoria di Rai 1 con la fiction investigativa ambientata in Sicilia. Il distacco tra i due competitor principali si attesta . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ?? Ascolti TV di Domenica 2 Novembre 2025: chi vince la serata?

