?? Che Fine ha Fatto Cristina Parodi?

Cristina Parodi: “La TV Non Mi Manca, In Rai Stavo Stretta. Opinionista Mai” L’ex volto del Tg5 e di Verissimo racconta la sua svolta nel mondo della moda a Fanpage.it. La conduttrice non ha rimpianti per aver lasciato la TV e boccia il ruolo da opinionista nei reality. L’Addio alla TV e la Scelta della . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ?? Che Fine ha Fatto Cristina Parodi?

Contenuti che potrebbero interessarti

Che fine ha fatto Cristina Golinucci? A #StorieDiSera ospite la mamma di Cristina, Marisa, che non smette di lottare alla ricerca della verità e racconta le ore prima della scomparsa. Ogni lunedì dalle 23.30, con #EleonoraDaniele su #Rai1. La puntata è disponi - facebook.com Vai su Facebook

Cristina Golinucci, la madre: “Emanuel Boke sa cos’è successo”/ “Vorrei incontrarlo e chiedergli la verità” - Scomparsa di Cristina Golinucci, la madre Marisa cerca ancora la verità su quanto accaduto dopo 33 anni, l'appello: "Boke sa che fine ha fatto mia figlia" ... ilsussidiario.net scrive

Salvo Veneziano contro Cristina Plevani: «Mi aveva promesso 50 milioni dal montepremi del GF, mai visti. Lei nuova opinionista? Non è capace» - Parole che fanno rumore e che riportano indietro a quell’estate del 2000, quando Cristina conquistò il montepremi da 250 milioni di lire in gettoni d’oro, lasciando Salvo al secondo posto. Da ilmessaggero.it

Salvo Veneziano contro Cristina Plevani: «Mi aveva promesso 50 milioni dal montepremi del GF, mai visti. Lei nuova opinionista? Non è capace» - «È sempre l’ultima a scrivere nel gruppo WhatsApp degli ex gieffini. Riporta ilmessaggero.it