Zohran Mamdani diventerà sindaco di New York? I sondaggi le minacce di Trump il tifo di Obama e Ocasio-Cortez col sogno Casa Bianca

Mancano 48 ore alle elezioni che potrebbero terremotare gli assetti politici a New York, mandando in fibrillazione l’arena politica nazionale d’America, sino alla Casa Bianca di Donald Trump. Martedì 4 novembre si vota infatti per eleggere il nuovo sindaco della Grande Mela dopo Eric Adams. I seggi si aprono martedì alle 6 di mattina e si chiudono alle 21, ora locale – anche se una parte dei newyorchesi ha già espresso la sua scelta con l’ early voting, consentito sino ad oggi. E dopo una cavalcata trionfale e inaspettata all’interno del Partito Democratico, l’uomo da battere è Zohran Mamdani. Trentaquattro anni, nato in Uganda, musulmano e socialista, Mamdani era un semi-sconosciuto deputato statale sino a un anno fa, quando lanciò la sua candidatura alle primarie Dem per la guida della città. 🔗 Leggi su Open.online