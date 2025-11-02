Zohran Mamdani diventerà sindaco di New York? I sondaggi le minacce di Trump il tifo di Obama e Ocasio-Cortez col sogno Casa Bianca
Mancano 48 ore alle elezioni che potrebbero terremotare gli assetti politici a New York, mandando in fibrillazione l’arena politica nazionale d’America, sino alla Casa Bianca di Donald Trump. Martedì 4 novembre si vota infatti per eleggere il nuovo sindaco della Grande Mela dopo Eric Adams. I seggi si aprono martedì alle 6 di mattina e si chiudono alle 21, ora locale – anche se una parte dei newyorchesi ha già espresso la sua scelta con l’ early voting, consentito sino ad oggi. E dopo una cavalcata trionfale e inaspettata all’interno del Partito Democratico, l’uomo da battere è Zohran Mamdani. Trentaquattro anni, nato in Uganda, musulmano e socialista, Mamdani era un semi-sconosciuto deputato statale sino a un anno fa, quando lanciò la sua candidatura alle primarie Dem per la guida della città. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
A pochi giorni dalle elezioni del 4 novembre, Barack Obama telefona a Zohran Mamdani, il candidato dem proiettato verso la vittoria come sindaco di New York, ed elogia la sua campagna offrendosi di essere un "punto di riferimento" per il futuro. Lo rivela il - X Vai su X
Zohran Mamdani secondo i sondaggi si appresta a diventare il primo sindaco socialista e musulmano di New York. Una rivoluzione che può avere degli effetti significativi sulla politica nazionale americana. Il punto di Paolo Mastrolilli #newyork - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Zohran Mamdani, il candidato sindaco di New York dei Democratici - Continua a tenere banco l’acceso dibattito intorno alla figura del giovane che ha vinto le primarie contro Cuomo. Scrive tg24.sky.it
Zohran Mamdani, chi è il favorito per diventare il nuovo sindaco di New York - Giovane, socialista, musulmano, nato in Uganda in una famiglia di origini indiane. Segnala lettera43.it
Tutte le teorie del complotto su Mamdani, il candidato sindaco di New York per il Partito Democratico - Nelle settimane decisive della campagna elettorale Zohran Mamdani, candidato democratico, sta affrontando attacchi infondati sulla sua fede mentre le tensioni ... Segnala fanpage.it