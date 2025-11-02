Zielinski a Mediaset | L’obiettivo era avvicinarsi alla vetta nel mio gol c’è la mano di Palombo Vittoria dal sapore bellissimo!

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il successo ottenuto in campionato contro l’Hellas Verona. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Verona Inter, Piotr Zielinski ha parlato così. SUL MATCH – « Una vittoria un po’ sporca, dal sapore bellissimo. Sapevamo non sarebbe stato facile, con un pizzico di fortuna abbiamo vinto e siamo contenti ». SUL BLACKOUT – « Dopo il vantaggio bisogna cercare di fare il secondo o il terzo gol, non dobbiamo concedere tutti quegli spazi. Sapevamo che erano forti, specialmente i due attaccanti del Verona nell’uno contro uno, in una situazione di queste l’hanno sfruttata. 🔗 Leggi su Internews24.com

