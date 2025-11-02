Zielinski a Inter TV | Vittoria fondamentale il gol? Provato in allenamento con Palombo
Inter News 24 Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV: «Partita sporca ma importante, ora testa alla Champions League». Protagonista assoluto al Bentegodi, Piotr Zielinski ha commentato ai microfoni di Inter TV la vittoria dell’Inter contro l’Hellas Verona, arrivata nel finale grazie all’autogol di Frese. Il centrocampista polacco, autore del magnifico gol dell’1-0 con un destro al volo da calcio d’angolo, ha spiegato l’origine della giocata e sottolineato l’importanza del successo. SULLA PARTITA – «Vittoria fondamentale. Non è facile giocare a quest’ora e loro ci hanno creato tanti problemi, ma siamo riusciti a vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com
