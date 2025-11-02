Zielinski a Dazn | Il gol? Lo abbiamo provato in allenamento bravo Calhanoglu e anche Palombo! Chivu è un ottimo allenatore lo seguiamo

Inter News 24 Il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l'Hellas Verona. Intervenuto nel corso del postpartita di Verona Inter, Piotr Zielinski ha commentato così l'importante successo ottenuto in extremis nel 10° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. GOL PROVATO IN ALLENAMENTO? – « Sisi, lo abbiamo provato una volta. E' vero che Angelo (Palombo, ndr), ogni partita prepara qualcosa, siamo contenti che è sveglio e guarda tanti campionati, ruba qualcosina che possiamo sfruttare anche noi.

© Internews24.com - Zielinski a Dazn: «Il gol? Lo abbiamo provato in allenamento bravo Calhanoglu e anche Palombo! Chivu è un ottimo allenatore, lo seguiamo»

