Zelezny para Romano inventa | la Roma Primavera supera 1-0 il Bologna
Riesce ad infilare la quinta vittoria consecutiva la Roma Primavera, che vince 1-0 sul campo del Bologna nella decima giornata di campionato. Prestazione non brillantissima dei giovani giallorossi, che non riescono a scardinare l'organizzata formazione rossoblù fino a pochi minuti dal termine, quando è Romano ad inventarsi la rete della vittoria. La formazione di Guidi sale dunque a quota 22 punti, salendo in solitaria in testa alla classifica. Roma poco incisiva, Zelezny attento. Sfida tutt'altro che semplice per la formazione di Guidi, che non riesce a portarla sui propri binari anche per colpa di diversi errori in fase di impostazione.