Zelensky | La Russia ci colpisce quasi ogni notte In 7 giorni 1.500 droni e 1.170 bombe contro l' Ucraina
« Quasi 1.500 droni d’attacco, 1.170 bombe aeree guidate e oltre 70 missili di diverso tipo sono stati utilizzati dai russi per attaccare la vita in Ucraina solo questa settimana. Ci sono stati colpi contro normali edifici residenziali e infrastrutture civili, oltre a numerosi attacchi terroristici contro il settore energetico». Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Quasi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
Ucraina, Zelensky sulle sanzioni alla Russia: "L'Europa prepara il 20° pacchetto" - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Buon compromesso il congelamento del fronte oggi”. Di Alessandro Parente - X Vai su X
La Russia colpisce alla vigilia dell’incontro Zelensky-Trump: almeno 14 morti in Ucraina - Gli assalti arrivano poche ore prima dell’incontro tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca La Russia ha ... Scrive it.euronews.com
Guerra Ucraina Russia, Cnn: "Ok Pentagono su Tomahawk a Kiev". Droni vicino scalo Berlino - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Financial Times: 'Cancellato vertice Trump- Secondo tg24.sky.it
Putin: "Ucraini circondati, si arrendano". Zelensky smentisce. Pressione del Cremlino sul Donbass - Il Cremlino punta a chiudere l'assedio sulla città di Pokrovsk, centro nevralgico del Donetsk, e invia altri 200 uomini per conquistarla entro metà novembre. Riporta tg.la7.it