Zelensky | La Russia ci colpisce quasi ogni notte In 7 giorni 1.500 droni e 1.170 bombe contro l' Ucraina

« Quasi 1.500 droni d’attacco, 1.170 bombe aeree guidate e oltre 70 missili di diverso tipo sono stati utilizzati dai russi per attaccare la vita in Ucraina solo questa settimana. Ci sono stati colpi contro normali edifici residenziali e infrastrutture civili, oltre a numerosi attacchi terroristici contro il settore energetico». Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Quasi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

