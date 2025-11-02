Zelensky | arrivati Patriot da Germania

21.00 L'Ucraina può contare su nuove batterie di Patriot per contrastare gli attacchi aerei russi. A dirlo il presidente Zelensky."Abbiamo rafforzato la nostra difesa aerea ucraina",ha scritto sui social."Ringrazio la Germania e il cancelliere Merz per questo passo". Intanto la regione di Donetsk è rimasta completamente senza corrente elettrica, a causa dei bombardamenti russi.A dirlo i vertici militari locali: "La rete nazionale ha iniziato a imporre interruzioni di emergenza. Tecnici al lavoro sul problema", dice il capo Filashkin.

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Downing Street, a Londra, per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer per un incontro bilaterale. Zelensky è stato ricevuto venerdì mattina da Re Carlo III al Castello di Windsor.

