Ze Maria al miele con Chivu | È entrato nella testa dei giocatori il suo un gioco più corale Vi svelo il vero segreto della sua Inter

L'ex calciatore nerazzurro, Ze Maria, ha speso parole al miele nei confronti di Cristian Chivu, allenatore al suo primo anno sulla panchina dell'Inter. Intervistato da Sky Sport in vista di Hellas Verona Inter, l'ex nerazzurro Ze Maria ha elogiato il tecnico della Beneamata, Cristian Chivu. SU CHIVU – « Cristian è una persona molto tranquilla, lo era già da calciatore e lo sta dimostrando da allenatore. È entrato nelle teste dei giocatori che avevano fatto molto bene anche con Inzaghi. Un altro tipo di allenatore ma sta dando tranquillità ad un ambiente molto difficile. Sappiamo benissimo che gestire gli animi dello spogliatoio, dei tifosi, a volte della società non è semplice e lo sta facendo alla grande.

