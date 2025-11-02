Zaniolo Udinese il giocatore italiano sta ritornando ai suoi livelli Le prestazioni gli consentiranno di ritornare a vestire la maglia della Nazionale?

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zaniolo Udinese, il giocatore sta sempre diventando sempre più il trascinatore del club bianconero. Prestazioni di assoluto livello. La vittoria dell’Udinese contro l’Atalanta ha un chiaro protagonista: Nicolò Zaniolo. Il gol decisivo è arrivato grazie a un bolide di prima intenzione, sotto la traversa, su assist perfetto di Kamara. Un gesto tecnico che ha siglato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

zaniolo udinese il giocatore italiano sta ritornando ai suoi livelli le prestazioni gli consentiranno di ritornare a vestire la maglia della nazionale

© Calcionews24.com - Zaniolo Udinese, il giocatore italiano sta ritornando ai suoi livelli. Le prestazioni gli consentiranno di ritornare a vestire la maglia della Nazionale?

Leggi anche questi approfondimenti

Zaniolo come Ronaldo: il fantasista sblocca Udinese Atalanta ed esulta alla CR7. Il suo gesto va subito virale! - Zaniolo on fire: terzo gol nelle ultime quattro partite per il fantasista dell’Udinese, l’ex Roma sblocca la sfida con un gran gol e imita CR7 Un momento magico, un talento che sta finalmente sboccian ... Come scrive juventusnews24.com

Zaniolo, l’esultanza come Cristiano Ronaldo è un atto di sfida e ora sogna la vendetta contro la Roma e Gasperini - Nicolò Zaniolo segna contro la sua ex Atalanta ed esulta come Cristiano Ronaldo: domenica riflettori accesi per la sfida contro la Roma e Gasperini che sa di vendetta ... Scrive sport.virgilio.it

zaniolo udinese giocatore italianoUDINESE - Inler: "Zaniolo è un giocatore speciale, il riscatto dipende da noi e dalle sue prestazioni” - Il direttore sportivo dell’Udinese, Gokhan Inler, ha parlato in un’ intervista a Anadolu Agency. Secondo napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Zaniolo Udinese Giocatore Italiano