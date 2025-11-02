Zaniolo Udinese il giocatore italiano sta ritornando ai suoi livelli Le prestazioni gli consentiranno di ritornare a vestire la maglia della Nazionale?

Zaniolo Udinese, il giocatore sta sempre diventando sempre più il trascinatore del club bianconero. Prestazioni di assoluto livello. La vittoria dell’Udinese contro l’Atalanta ha un chiaro protagonista: Nicolò Zaniolo. Il gol decisivo è arrivato grazie a un bolide di prima intenzione, sotto la traversa, su assist perfetto di Kamara. Un gesto tecnico che ha siglato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zaniolo Udinese, il giocatore italiano sta ritornando ai suoi livelli. Le prestazioni gli consentiranno di ritornare a vestire la maglia della Nazionale?

Leggi anche questi approfondimenti

Serie A, Atalanta sconfitta 1-0 dall'Udinese: gol di Zaniolo. E Juric ora è in bilico - facebook.com Vai su Facebook

Cremonese-Udinese, Zaniolo: "Questo gol è una piccola rivincita, ora sono più maturo" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Zaniolo come Ronaldo: il fantasista sblocca Udinese Atalanta ed esulta alla CR7. Il suo gesto va subito virale! - Zaniolo on fire: terzo gol nelle ultime quattro partite per il fantasista dell’Udinese, l’ex Roma sblocca la sfida con un gran gol e imita CR7 Un momento magico, un talento che sta finalmente sboccian ... Come scrive juventusnews24.com

Zaniolo, l’esultanza come Cristiano Ronaldo è un atto di sfida e ora sogna la vendetta contro la Roma e Gasperini - Nicolò Zaniolo segna contro la sua ex Atalanta ed esulta come Cristiano Ronaldo: domenica riflettori accesi per la sfida contro la Roma e Gasperini che sa di vendetta ... Scrive sport.virgilio.it

UDINESE - Inler: "Zaniolo è un giocatore speciale, il riscatto dipende da noi e dalle sue prestazioni” - Il direttore sportivo dell’Udinese, Gokhan Inler, ha parlato in un’ intervista a Anadolu Agency. Secondo napolimagazine.com