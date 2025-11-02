Zaniolo a Udine il talento è rinato E a suon di gol fa sognare anche al fanta

Nell'Udinese ha finalmente trovato la sua dimensione e contro la Dea arriva il 3 gol in 10 giornate. Ecco tutti i suoi numeri al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zaniolo, a Udine il talento è rinato. E a suon di gol fa sognare anche al fanta

Scopri altri approfondimenti

Serie A, Atalanta sconfitta 1-0 dall'Udinese: gol di Zaniolo. E Juric ora è in bilico - facebook.com Vai su Facebook

"#udinese" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Zaniolo, l’esultanza come Cristiano Ronaldo è un atto di sfida e ora sogna la vendetta contro la Roma e Gasperini - Nicolò Zaniolo segna contro la sua ex Atalanta ed esulta come Cristiano Ronaldo: domenica riflettori accesi per la sfida contro la Roma e Gasperini che sa di vendetta ... Scrive sport.virgilio.it

L’ultima scommessa di Zaniolo, a Udine con la “10” di Zico e Di Natale: “Ho chiesto se fosse libera” - Nicolò Zaniolo riparte da Udine e dall'Udinese, ennesima scommessa di una talento che fatica di stagione in stagione a ritrovarsi. Secondo fanpage.it

Zaniolo si presenta a Udine. Il Messaggero Veneto: "Te lo do io il bad boy" - "Te lo do io il bad boy" scrive Il Messaggero Veneto quest'oggi soffermandosi sulla presentazione di Nicolò Zaniolo. Si legge su tuttomercatoweb.com