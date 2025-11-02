Zanetti post Verona Inter | Il calcio a volte è crudele i viene difficile da commentare la prestazione Il fallo di Bisseck? Da bordocampo ho avuto questa percezione

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zanetti post Verona Inter ha parlato ai microfoni di DAZN elogiando la prova dei suoi e sottolineando la qualità dei giovani Belghali e Balla Kotchap Nel postpartita di Verona-Inter, terminata con una sconfitta beffarda per i gialloblù nel 10° turno di Serie A 202526, Paolo Zanetti ha analizzato la gara con grande lucidità e orgoglio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

zanetti post verona inter il calcio a volte 232 crudele i viene difficile da commentare la prestazione il fallo di bisseck da bordocampo ho avuto questa percezione

© Calcionews24.com - Zanetti post Verona Inter: «Il calcio a volte è crudele. i viene difficile da commentare la prestazione. Il fallo di Bisseck? Da bordocampo ho avuto questa percezione»

News recenti che potrebbero piacerti

zanetti post verona interHellas Verona, Zanetti a DAZN : ""Il calcio a volte è crudele. L'ammonizione di Bisseck? Regolamento difficile" - Comincia con queste parole l'analisi a DAZN di Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, dopo la sconfitta dell'ultimo minuto ... Segnala fcinternews.it

zanetti post verona interVerona-Inter, parapiglia al gol: scatta Acerbi, Zanetti chiede scusa, la profezia di Chivu - Inter: Orban provoca la panchina nerazzurra, si scatena una mini rissa e alla fine il tecnico dell'Hellas deve calmare tutti ... Da sport.virgilio.it

Serie A | Che beffa per Zanetti: l'Inter vince grazie ad un autogol nel finale - L'Inter continua la sua corsa e guadagna tre punti fondamentali per la lotta scudetto. Secondo lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Zanetti Post Verona Inter