Zanetti a Dazn | Il calcio a volte è crudele giocato in maniera straordinaria contro una squadra fortissima! Il fallo di Bisseck? Da bordocampo ho avuto questa percezione

2 nov 2025

Inter News 24 L’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter. Intervenuto nel corso del postpartita di  Verona Inter,  Paolo Zanetti  ha commentato così la sconfitta rimediata nel  10° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Dazn. SUL MATCH – « Il calcio a volte è crudele. Mi viene difficile da commentare la prestazione, se non in termini totalmente positivi. La squadra ha giocato in maniera straordinaria contro una squadra fortissima, potevamo vivere una giornata fantastica e invece a causa di un episodio siamo qui a leccarci le ferite. 🔗 Leggi su Internews24.com

