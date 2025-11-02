Yoshitaka Amano al Matera Film Festival | masterclass retrospettiva e Premio Giuliana D’Argento

La VI edizione del Matera Film Festival si apre con un’anteprima d’autore: la città dei Sassi accoglie Yoshitaka Amano, artista e illustratore giapponese tra i più influenti della cultura pop contemporanea, mente visiva dietro a serie animate di culto e al mondo di Final Fantasy. Un evento speciale di pre-apertura, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games, celebra oggi il maestro con una masterclass, la proiezione evento di “Angel’s Egg” di Mamoru Oshii in versione restaurata e una retrospettiva dedicata ai suoi universi immaginifici. In serata, ad Amano sarà conferito il Premio Giuliana D’Argento 2025, riconoscimento che il festival assegna alle personalità che si distinguono nelle arti, nei saperi e nelle conoscenze. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Yoshitaka Amano al Matera Film Festival: masterclass, retrospettiva e Premio Giuliana D’Argento

News recenti che potrebbero piacerti

YOSHITAKA AMANO SPECIAL GUEST 6^ EDIZIONE MATERA FILM FESTIVAL: MASTERCLASS, RETROSPETTIVA E CONSEGNA PREMIO GIULIANA D’ARGENTO 2025. YOSHITAKA AMANO VISITA I SASSI DI MATERA E SCOPRE LA STORICA CASA GR - X Vai su X

MATERA FILM FESTIVAL 2025: YOSHITAKA AMANO, TERRY GILLIAM, MAINETTI, BISIO, DE GIOVANNI, TRA GLI OSPITI DELLA SESTA EDIZIONE ? Questa sesta edizione del festival si apre con un evento realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Vai su Facebook

Matera Film Festival: sesta edizione tra grandi ospiti e anteprime internazionali - Dal 7 al 16 novembre 2025, la città dei Sassi si conferma capitale del cinema, con masterclass, retrospettive e proiezioni dedicate a Yoshitaka Amano, Terry Gilliam, Gabriele Mainetti e Amanda Strong ... Secondo trmtv.it

Matera, la Città dei Sassi ospiterà la sesta edizione del Matera Film Festival - Anche quest’anno ricco programma di proiezioni, incontri, retrospettive dedicati alla cultura cinematografica contemporanea. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Matera Film Festival, un ricco programma di proiezioni di opere, incontri, retrospettive e panel. Dal 7 novembre - Matera Film Festival, un ricco programma di proiezioni di opere, incontri, retrospettive e panel. Segnala mymovies.it