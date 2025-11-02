Yoshitaka Amano al Matera Film Festival | masterclass retrospettiva e Premio Giuliana D’Argento

La VI edizione del Matera Film Festival si apre con un’anteprima d’autore: la città dei Sassi accoglie Yoshitaka Amano, artista e illustratore giapponese tra i più influenti della cultura pop contemporanea, mente visiva dietro a serie animate di culto e al mondo di Final Fantasy. Un evento speciale di pre-apertura, realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games, celebra oggi il maestro con una masterclass, la proiezione evento di “Angel’s Egg” di Mamoru Oshii in versione restaurata e una retrospettiva dedicata ai suoi universi immaginifici. In serata, ad Amano sarà conferito il Premio Giuliana D’Argento 2025, riconoscimento che il festival assegna alle personalità che si distinguono nelle arti, nei saperi e nelle conoscenze. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

