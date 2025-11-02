Yildiz Juventus il turco pronto a rientrare già con lo Sporting Lisbona? Le ultimissime in vista della prossima sfida di Champions League

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juventus, il numero 10 ha saltato Cremona per la gestione del ginocchio: la tendinopatia rotulea lo costringe a stop programmati, martedì ci sarà. L’assenza più pesante, quella che ha fatto più rumore. L’esordio di  Luciano Spalletti  sulla panchina della  Juventus  è stato orfano del suo talento più puro,  Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero non è stato convocato per la trasferta di Cremona, facendo scattare l’allarme nell’ambiente. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, però, non si tratterebbe di un nuovo, grave infortunio, ma di una  scelta precauzionale  concordata tra il giocatore, il nuovo staff tecnico e quello medico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz juventus il turco pronto a rientrare gi224 con lo sporting lisbona le ultimissime in vista della prossima sfida di champions league

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, il turco pronto a rientrare già con lo Sporting Lisbona? Le ultimissime in vista della prossima sfida di Champions League

Contenuti che potrebbero interessarti

Yildiz fuori è una questione di Champions. Con lo Sporting per la Juve è decisiva - Se l'obiettivo è ripartire, la necessità è di farlo innanzitutto da Kenan Yildiz. Riporta tuttosport.com

yildiz juventus turco prontoSpalletti alla Juventus: Yildiz libero di agire nel nuovo 4-3-3 -   La nuova Juventus di Luciano Spalletti prende forma. Secondo tuttojuve.com

Spalletti libera Yildiz: la nuova Juventus riparte dal 4-3-3 del Napoli - 3 del Napoli Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Lo riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Juventus Turco Pronto