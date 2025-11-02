Yildiz Juventus il turco pronto a rientrare già con lo Sporting Lisbona? Le ultimissime in vista della prossima sfida di Champions League

Yildiz Juventus, il numero 10 ha saltato Cremona per la gestione del ginocchio: la tendinopatia rotulea lo costringe a stop programmati, martedì ci sarà. L’assenza più pesante, quella che ha fatto più rumore. L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è stato orfano del suo talento più puro, Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero non è stato convocato per la trasferta di Cremona, facendo scattare l’allarme nell’ambiente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, non si tratterebbe di un nuovo, grave infortunio, ma di una scelta precauzionale concordata tra il giocatore, il nuovo staff tecnico e quello medico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, il turco pronto a rientrare già con lo Sporting Lisbona? Le ultimissime in vista della prossima sfida di Champions League

