Cody Rhodes è ancora WWE Undisputed Champion, ma la sua vittoria a Saturday Night’s Main Event ha generato una reazione molto negativa tra i fan. Nell’evento di Salt Lake City, Rhodes ha difeso il titolo contro Drew McIntyre con la regola “perdi in caso di squalifica o count-out”. Il match è stato intenso e controverso: Cody ha usato una DDT sulla cintura, nascosto all’arbitro, prima di chiudere con la Crossroads e ottenere la vittoria. L’insoddisfazione dei fan. Basta guardare le reazioni al video ufficiale WWE postato su YouTube, segno che la maggioranza non ha apprezzato il finale. Sui social, in particolare X e Reddit, crescono i commenti di chi vorrebbe vedere un cambiamento nella gestione della cintura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Video YouTube della vittoria di Cody Rhodes a SNME sommerso dai dislike