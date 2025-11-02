WWE | Polemiche post-Saturday Night’s Main Event McIntyre accusa Cody Rhodes di aver barato

Drew McIntyre non ha alcuna intenzione di restare in silenzio dopo essere stato privato del titolo indiscusso WWE. Lo “Scottish Warrior” ha usato i social per esprimere tutta la sua frustrazione dopo che Cody Rhodes ha infranto le regole pur di mantenere la cintura, durante Saturday Night’s Main Event. L’incontro è stato spettacolare: colpi durissimi, schienamenti mancati per un soffio e tanta controversia. Con la stipulazione che prevedeva la perdita del titolo anche per squalifica o count-out, McIntyre ha passato gran parte del match cercando di spingere Cody al limite. Ma alla fine è stato proprio The American Nightmare a superare il confine. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

