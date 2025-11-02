WWE | John Cena annuncia un torneo per l’ultimo avversario aperto ad atleti di altre compagnie
John Cena non è apparso fisicamente durante l’evento Saturday Night’s Main Event di questo weekend a Salt Lake City, Utah, ma ha comunque sganciato una notizia bomba tramite un video messaggio. Il “Leader della Cenation” ha rivelato che non sceglierà personalmente il suo ultimo avversario per lo speciale di dicembre. Sarà invece un torneo da 16 uomini, chiamato “The Last Time is Now”, a determinare chi avrà l’opportunità di affrontarlo. Il match finale di Cena, che conclude il suo tour di addio durato un anno, si terrà durante lo speciale Saturday Night’s Main Event del 13 dicembre, che andrà in onda dalla Capital One Arena di Washington, D. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
