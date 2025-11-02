WWE | Jade Cargill distrugge Tiffany e diventa campionessa del mondo per la prima volta

Jade Cargill ha conquistato il suo primo titolo singolo in WWE, sconfiggendo Tiffany Stratton e diventando la nuova WWE Women’s Champion a Saturday Night’s Main Event. Una vittoria dominante che chiude il regno di Stratton iniziato a gennaio con l’incasso del Money in the Bank. Dominio fisico dall’inizio alla fine. Tra le celebrità presenti a bordo ring, inclusi Post Malone, Tony Hinchcliffe e Pauly Shore, Cargill ha fatto il suo ingresso seguita dalla campionessa. La sfidante ha immediatamente preso il controllo dell’incontro, mirando al ginocchio indebolito di Stratton sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

