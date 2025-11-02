WWE | Dominik Mysterio regala un sorriso a un bambino malato di leucemia
Dominik Mysterio non si è limitato a presentarsi per difendere il titolo durante Saturday Night’s Main Event, si è presentato per un giovane fan che sta combattendo la leucemia nella vita reale. Prima di salire sul ring, il Campione Intercontinentale della WWE ha trovato il tempo di incontrare un bambino sottoposto a chemioterapia che, per affrontare la malattia con coraggio, si è vestito proprio come Dominik. Il padre del piccolo ha condiviso una foto e un messaggio toccante, mostrando il figlio in versione “ lottatore ”, completo di cintura e abbigliamento da ring. Gli amici hanno contribuito a creare il costume, trasformando un semplice gioco in qualcosa di molto più profondo: un motivo per sorridere durante la battaglia più difficile della sua vita: “Non esiste data che non arrivi, né scadenza che non si rispetti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
