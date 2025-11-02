WWE | Dominik Mysterio inganna tutti e mantiene il Titolo Intercontinentale a Saturday Night’s Main Event

Dominik Mysterio è riuscito ancora una volta a mantenere il WWE Intercontinental Championship, sconfiggendo Penta e Rusev in un caotico Triple Threat Match durante l’evento speciale Saturday Night’s Main Event. Il membro del Judgment Day ha utilizzato la sua solita astuzia per beffare entrambi gli sfidanti e assicurarsi la vittoria. Il finale caotico del match. Il match è stato molto combattuto e si è concluso in modo rocambolesco. Nelle fasi finali, Rusev è riuscito a chiudere Penta nella sua Accolade. Proprio mentre il lottatore mascherato sembrava sul punto di cedere, è suonata la campanella. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

