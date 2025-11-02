WWE | Cody Rhodes non cade nella trappola e batte Drew in modo ingegnoso

Cody Rhodes ha difeso con successo l’ Undisputed WWE Championship contro Drew McIntyre nell’opening match di Saturday Night’s Main Event, in un incontro dove il titolo sarebbe cambiato di mano anche in caso di squalifica o count-out del campione. Il match ad alta tensione. L’American Nightmare ha fatto il suo ingresso sulle note della sua iconica theme song, con oltre 10.000 fan che cantavano all’unisono mentre fuochi d’artificio esplodevano nell’arena. Drew McIntyre ha fatto il suo ingresso costringendo provocatoriamente l’annunciatrice Lilian Garcia a presentarlo come il vero “American Dream”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes non cade nella trappola e batte Drew in modo ingegnoso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

STANOTTE, Cody Rhodes e Drew McIntyre si prepareranno al loro rematch titolato di #SNME incontrandosi faccia a faccia sul ring! Scopri la preview tinyurl.com/e7rpjd8u Non perderti il nuovo episodio di WWE SmackDown live a partire dall'1:00 su discove - facebook.com Vai su Facebook

"Chiara Rhodes" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

WWE: Grande stipulazione per Cody Rhodes vs. Drew McIntyre *UFFICIALE* - La WWE ha annunciato un'importante stipulazione al match tra Cody Rhodes e Drew McIntyre di Saturday Night's Main Event ... spaziowrestling.it scrive

Rivelato il prossimo colpo di scena di Cody Rhodes e Drew McIntyre a WWE SmackDown - La WWE ha svelato la nuova direzione per Cody Rhodes e Drew McIntyre a SmackDown, profilando quella che si preannuncia come una delle rivalità più intense in vista del Saturday Night’s Main Event. worldwrestling.it scrive

La leggenda della WWE non ritiene che Cody Rhodes debba diventare un "heel" - Cody Rhodes sta vivendo un´altra stagione davvero incredibile sotto tutti gli aspetti e non ha intenzione di perdere nuovamente il suo titolo, avendo imparato la lezione a WrestleMania 41 quando fu ... Scrive worldwrestling.it