CM Punk è il nuovo World Heavyweight Champion. Nel combattutissimo main event di Saturday Night’s Main Event, “The Best in the World” è riuscito a sconfiggere Jey Uso, conquistando il titolo massimo che era stato reso vacante in seguito a un infortunio patito dall’ex campione Seth Rollins. Entrambi i contendenti si erano guadagnati questa opportunità nelle scorse settimane: Punk aveva precedentemente vinto un match per decretare il contendente numero uno alla cintura, mentre Jey Uso aveva ottenuto il suo posto nel match titolato vincendo una battle royal. Doppia GTS nel finale: la cronaca del match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk trionfa su Jey Uso e torna campione del mondo