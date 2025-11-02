WWE | CM Punk nuovo campione Jey Uso reagisce con un post di fuoco

Il ritorno di CM Punk in WWE ha raggiunto il suo apice a Salt Lake City, dove ha sconfitto Jey Uso conquistando il titolo vacante di WWE World Heavyweight Champion durante Saturday Night’s Main Event. È stata una sfida tanto emozionante quanto intensa, culminata con Punk che stringeva la cintura tra le mani davanti a una folla elettrizzata al Delta Center. Congratulations, @CMPunk!!!! pic.twitter.comjBwLljRXLp — WWE (@WWE) November 2, 2025 Dal primo all’ultimo minuto, l’azione è stata esplosiva. Jey Uso è partito all’attacco, colpo su colpo con Punk, riuscendo persino a connettere una Spear e una devastante Uso Splash che ha rischiato di chiudere il match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: CM Punk nuovo campione, Jey Uso reagisce con un post di fuoco

