WWE | CM Punk nuovo campione Jey Uso reagisce con un post di fuoco

Il ritorno di CM Punk in WWE ha raggiunto il suo apice a Salt Lake City, dove ha sconfitto Jey Uso conquistando il titolo vacante di  WWE World Heavyweight Champion  durante Saturday Night’s Main Event. È stata una sfida tanto emozionante quanto intensa, culminata con Punk che stringeva la cintura tra le mani davanti a una folla elettrizzata al Delta Center. Congratulations, @CMPunk!!!! pic.twitter.comjBwLljRXLp — WWE (@WWE) November 2, 2025 Dal primo all’ultimo minuto, l’azione è stata esplosiva. Jey Uso è partito all’attacco, colpo su colpo con Punk, riuscendo persino a connettere una  Spear  e una devastante  Uso Splash  che ha rischiato di chiudere il match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

