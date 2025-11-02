WWE | Booker T chiede il debutto di Oba Femi nel main roster
Booker T, storico commentatore WWE e Hall of Famer, ha dichiarato che Oba Femi è pronto per fare il grande salto nel main roster di WWE. Intervenendo nel suo podcast Hall of Fame, Booker T ha sottolineato come il giovane talento abbia dominato la scena NXT e sia pronto a confrontarsi con i migliori su RAW o SmackDown. Le citazioni di Booker T:. “Oba ha fatto un lavoro incredibile a NXT. Ha dominato completamente. Cosa potrebbe fare di più? Ormai ha raggiunto il suo massimo in sviluppo.” “Penso davvero che Oba possa fare subito la differenza nel main roster. È il momento di premere il grilletto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
