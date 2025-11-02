wta jiujiang 2025 anna blinkova piega lilli tagger e fa suo il titolo in cina

Il peso dell’esperienza ha influito nella finale del WTA250 di Jiujiang (Cina). Sul cemento asiatico la russa Anna Blinkova (n.95 del ranking) ha sconfitto la 17enne austriaca Lilli Tagger, allieva di Francesca Schiavone, col punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Blinkova è stata più consistente nel corso di questa sfida e a Tagger non è riuscita l’impresa di vincere il suo primo titolo WTA alla prima presenza nel massimo circuito internazionale. La sensazione, però, è che l’appuntamento sia solo rimandato. Una settimana che ha permesso, nei fatti, alla classe 2008 nativa di Lienz di guadagnare 80 posizioni e da domani sarà n. 🔗 Leggi su Oasport.it

