WTA Hong Kong 2025 Victoria Mboko piega in tre set Cristina Bucsa ed entra in top-20
Pronostici rispettati nella finale del WTA250 di Hong Kong. Sul cemento asiatico, è arrivata l’affermazione di Victoria Mboko contro Cristina Bucsa (n.68 del ranking). Una dura battaglia tra la 19enne canadese e l’iberica, a sfiorare le tre ore di gioco, che ha sorriso alla nordamericana sul punteggio di 7-5 6-7 (9) 6-2. Mboko, vittoriosa in questa stagione nel WTA1000 di Montreal, ha così conquistato il secondo titolo nel circuito maggiore e con questo risultato entra nella top-20 della classifica mondiale (n.18). Nel primo set è la spagnola a cominciare meglio. Mboko molto fallosa nello sviluppo delle proprie trame di gioco e costretta a cancellare una palla break in apertura, due nel terzo gioco e una nel quinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
