wta finals 2025 pegula doma gauff nel derby statunitense

Nel secondo incontro della prima giornata del girone intitolato a Steffi Graff delle WTA Finals, competizione che si sta svolgendo a Riad, Jessica Pegula si aggiudica il derby americano e doma 6-3 6-7(4) 6-2 Coco Gauff in due ore e quattordici minuti di gioco grazie alla maggiore solidità nei momenti chiave della contesa. La testa di serie numero cinque esce meglio dai blocchi, sfrutta gli errori della rivale e firma il break dell'1-0, la risposta della vincitrice del Roland Garros è immediata per l'1-1 ottenuto a zero. Il servizio non riesce ad essere una discriminante decisiva nelle fasi iniziali come confermano i quattro break in altrettanti game, la prima a rompere l'equilibrio è Pegula che, a 15, sigla il 4-2 sull'errore dell'avversaria e allunga sul 5-3.

