WTA Finals 2025 Pegula doma Gauff nel derby statunitense
Nel secondo incontro della prima giornata del girone intitolato a Steffi Graff delle WTA Finals, competizione che si sta svolgendo a Riad, Jessica Pegula si aggiudica il derby americano e doma 6-3 6-7(4) 6-2 Coco Gauff in due ore e quattordici minuti di gioco grazie alla maggiore solidità nei momenti chiave della contesa. La testa di serie numero cinque esce meglio dai blocchi, sfrutta gli errori della rivale e firma il break dell’1-0, la risposta della vincitrice del Roland Garros è immediata per l’1-1 ottenuto a zero. Il servizio non riesce ad essere una discriminante decisiva nelle fasi iniziali come confermano i quattro break in altrettanti game, la prima a rompere l’equilibrio è Pegula che, a 15, sigla il 4-2 sull’errore dell’avversaria e allunga sul 5-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
WTA Finals - Riyad 2025 Le statunitensi Amanda Anisimova, Coco Gauff, Jessica Pegula e Madison Keys. Quattro tenniste a stelle e strisce alle Wta Finals non si vedevano dal 2002. Quell'anno si giocava a Los Angeles e c'erano Serena e Venus Williams - facebook.com Vai su Facebook
L'intervista esclusiva di SuperTennis a Jessica Pegula prima della sua quarta partecipazione alle #WTAFinals - X Vai su X
WTA Finals su SuperTennis: domenica alle 15 Paolini-Sabalenka, poi Gauff-Pegula - Il day 2 delle WTA Finals 2025 in corso a Riyadh è riservato al alle sfide dello “Stefanie Graf Group” per quanto riguarda il singolare e a ... Secondo sport.tiscali.it
Wta Finals, il programma di oggi: partite e orari - A Riyadh inizia il torneo di singolare per Jasmine Paolini che affronterà la n. Come scrive sport.sky.it
Jasmine Paolini, sconfitta al debutto con Aryna Sabalenka nel girone delle WTA Finals 2025 · Tennis - Jasmine Paolini si è arresa alla numero 1 al mondo nella prima partita del girone intitolato a Steffi Graf giocata domenica 2 novembre. Secondo olympics.com