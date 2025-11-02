WTA Finals 2025 la classifica del girone di Jasmine Paolini L’azzurra deve inseguire

Avvio in salita per Jasmine Paolini nel round robin del torneo di singolare delle WTA Finals 2025, in corso di svolgimento sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita). La stella del tennis femminile italiano ha perso nettamente al debutto con la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka per 6-3 6-1, mettendosi nelle condizioni di dover vincere almeno una delle prossime due partite per avere una chance di approdare in semifinale. La graduatoria del gruppo ‘Steffi Graf’ è comandata dopo la prima giornata proprio da Sabalenka, l’unica a non aver lasciato per strada neanche un set, mentre in seconda posizione troviamo Jessica Pegula dopo il successo per 6-3 6-7 6-2 nel derby statunitense con Coco Gauff. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Finals 2025, la classifica del girone di Jasmine Paolini. L’azzurra deve inseguire

