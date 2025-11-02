WTA Finals 2025 la classifica del girone di Errani Paolini | azzurre al comando
Sara Errani e Jasmine Paolini hanno incominciato in maniera brillante la propria avventura nel torneo di doppio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno infatti travolto il binomio formato dalla statunitense Muhammad e dall’olandese Schuurs con il secco punteggio di 6-3, 6-3, portandosi così di forza in testa alla classifica del proprio raggruppamento (ribattezzato Martina Navratilova). Le azzurre hanno infatti avuto nettamente la meglio nel loro primo incontro, mentre la taiwanese Hsieh e la lettone Ostapenko sono state chiamate alla rimonta e hanno prevalso soltanto al super tie-break con il riscontro di 1-6, 7-5, 10-5 nei confronti della russa Kudermetova e della belga Mertens. 🔗 Leggi su Oasport.it
